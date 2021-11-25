Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddetin sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kadına şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını belirten Demir, "2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanın ve İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. ŞÖNİK, KADES, elektronik kelepçe, 183 çağrı hattı ve eğitim ve eylem planlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın dördüncüsünün kısa süre önce açıklandığını, dördüncü yargı paketinde boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da ağırlaştırıcı hükümler getirildiğini hatırlatan Demir, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Gençlik Kolları İl Başkanı Fatih Temur da şiddetin karşısında, kadınların yanında yer aldıklarını vurguladı.