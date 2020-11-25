Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
Bugün, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”.
Güncel 25.11.2020, 00:05
14
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1999 yılında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmişti.
Kadınlar, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin giderek artışına karşı, birlikte seslerini yükseltmeye çalışıyorlar.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
1°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Kasım 2020
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:24
|Yatsı
|18:47