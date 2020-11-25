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Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü

Bugün, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”.

Güncel 25.11.2020, 00:05
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Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1999 yılında, 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmişti.

Kadınlar, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin giderek artışına karşı, birlikte seslerini yükseltmeye çalışıyorlar.

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