“Susmuyoruz, korkmuyoruz, tolere etmiyoruz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında konuşan KESK Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Hasırcı Doğan, kadınların her gün evde, işte, okulda, sokakta şiddete maruz kaldığını belirterek, iktidarın kadına yönelik şiddeti önlemek yerine, kadın düşmanı politikaların sürdürücüsü olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doğan, basın açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Atandığı günden bu yana sürekli olarak kadınların gerçek sorunlarından ne kadar uzak ve kadın bilincinden ne kadar yoksun olduğunu gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda pandemi döneminde, kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın ‘tolere edilebilir’ düzeyde, yani ‘hoşgörülebilir’ olduğunu belirtmiştir. Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını da bir kez daha ortaya koymuştur.



Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliğin pandemi boyunca boyutlanarak artması sayın bakan için sıradan bir mesele olarak görülmektedir. Ev içinde ve kamusal alanda katlanarak artan fiziksel, cinsel, psikolojik, dinsel ve ekonomik şiddet, Bakan Derya Yanık tarafından münferit olarak kabul görmektedir. Sayın Bakana buradan sesleniyoruz: Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı! Kadına yönelik şiddet tolere edilemez! Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülüz yok! Yaptığınız açıklamaları savunmak yerine, kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz”

Kadına yönelik şiddetin politik olduğunu kaydeden Doğan, “Çözümü için kadınlarla birlikte etkin politikalar üretilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında sağlanması gereklidir. İstanbul sözleşmesinin fesih kararından derhal vazgeçilmeli ve sözleşme tüm maddeleriyle birlikte etkin olarak uygulanmalıdır. Kadını birey olarak görmeyip aile odaklı politika üreten bakanlık kapatılmalı, kadınlarla beraber politika üretecek ‘Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’ kurulmalıdır” dedi.

Ataerkil kapitalizmin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliğin son bulana dek mücadeleleri sürdüreceklerini vurgulayan Doğan, “Cinsiyetçi, tekçi, heteroseksist, gerici ve militarist politikalara karşı, kadın dayanışmasından aldığımız güçle haklarımızı ve hayatlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle biz kadınlar inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)