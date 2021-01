“Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı bir suçtur”

Yaşama hakkının insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir hak olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eşref-i mahlukât olan insanın yaşama hakkının, insani ve vicdani değerlerden yoksun kişiler tarafından gasp edilmesi kabul edilemez.

Bizler, şiddete karşı etkin mücadelenin geniş bir perspektifle, her an her yerde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun da; ailede, okulda, işte, sokakta, kısacası hayatın her alanında ve her yaşta etkin ve uygulanabilir bir eğitimle mümkün olabileceği kanaatindeyiz.

KADEM Çorum Temsilciliği olarak, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlara bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almasını sağlamak için ailelerinin ve yakınlarının haklı mücadelelerinde yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Kadına karşı şiddetin insanlığa karşı bir suç olduğunu ve bu suçu engellemek adına çaba gösteren herkesle dayanışma içinde olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz.” (Haber Merkezi)