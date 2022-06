“Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir”

Kadına yönelik şiddetin her yerde var olmaya devam ettiğini ifade eden Bayrakdar, “Cinayet haberlerinin hayatımızın bir parçası haline getirilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Kadına yönelik şiddetin her şeyden önce insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Bayrakdar, “Çözüm üretmek için ekonomik, siyasi, kültürel etkenlerin dikkate alınması, sürece ilişkin gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması zaruridir” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar 414 kadının sevdiklerinden, ailelerinden ve hayatlarından acımasızca koparıldığını dile getiren Bayrakdar, “Gerekli yasal düzenlemeler yapılmadıkça, caydırıcı cezaları uygulanmadıkça, halen faillere iyi hal, etkin pişmanlık gibi takdiri indirimler uygulandıkça kadınların özgürlükleri ve yaşam hakları tehdit altında olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplumda önemli rol modellerin ve siyasi kişilerin kadınlarla ilgili söylemlerinde konuşma dilinin çok önemli olduğunun altını çizen Selma Bayrakdar, “Bu dil aşağılayıcı, ötekileştirici olur ise, şiddete eğilimi olan kişileri cesaretlendirici olmaya devam edecektir. Kadınlar toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri değeri, kıymeti görmelidirler. Siyasiler, iş insanları, akademisyenler söylemleri ile topluma örnek olmalılar ve kadınların önündeki engeller toplumsal bilinçle aşılmalıdır. Kadınlar bu toplumun mihenk taşıdır ve toplumsal barışın sağlanması, şiddetsiz toplum bilincinin yerleşmesi için gelecek kadroları olarak biz mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, ayrıca acılı aileye başsağlığı dileyerek, Çorum’da bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

(Aliye ÖNCEL)