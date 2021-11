“Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlali”

Türkiye’de hemen her gün bir kadın cinayeti ya da kadına şiddet haberi duyduklarını belirten Selma Çıtak Bayrakdar, kadın cinayet haberlerinin hayatımızın bir parçası haline getirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Kadına yönelik şiddetin her şeyden önce bir insan hakları ihlali olduğunun altını çizen Selma Çıtak Bayrakdar, geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar 414 kadının sevdiklerinden, ailelerinden, hayatlarından acımasızca koparıldığını, bunların 160’ının ise şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çıtak Bayrakdar, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Ceren, Ayşegül, Songül, Şahindere, Başak ve daha niceleri…Bu isimler Türkiye’de haberlerde gördüğümüz ve yaşama hakları birileri tarafından ellerinden alınan sayısız kadınlarımızdan sadece birkaçı… Her geçen gün artan bu isimler ve kadın cinayet haberlerinin hayatımızın bir parçası haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce insan hakları ihlalidir. Çözüm üretmek için ekonomik, siyasi, kültürel etkenlerin dikkate alınması, sürece ilişkin gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması zaruridir. Geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar 414 kadın, sevdiklerinden, ailelerinden, hayatlarından acımasızca koparıldı. Bunların 160’ı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Yetkililere Gelecek Partisi olarak soruyoruz bir kadın sokak ortasında güvenli bir şekilde yürüyemezken, katiller kadındı güçsüzdü derken, bir kadın sadece kadın olduğu için toplumsal ayrıma maruz kalırken siz neredesiniz?”

(Aliye ÖNCEL)