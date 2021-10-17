“Kadına şiddete karşı eylem planımız hazır”

2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Çorum Vali Atıl Uzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde 13-14-15 Ekim tarihlerinde kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın son gününde Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’in başkanlığında genel değerlendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Söz konusu çalıştayla birlikte 2022-2025 İl Eylem Planı tüm paydaş kurum ve kuruluşları ile STK temsilcilerinin katılımıyla iş birliği içerisinde hazırlandı.



(Yusuf ÇINAR)

