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Kadına şiddet tavan yaptı!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük oranda evlerine kapanmaları, karı-koca kavgalarının ve kadına şiddetin tavan yapması sonucunu doğurdu. İki haftalık sürede, ülke genelinde 18 kadının öldürüldüğü açıklandı.

Kadına şiddet tavan yaptı!

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların büyük oranda evlerine kapanmaları, karı-koca kavgalarının ve kadına şiddetin tavan yapması sonucunu doğurdu. İki haftalık sürede, ülke genelinde 18 kadının öldürüldüğü açıklandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 22:10
Kadına şiddet tavan yaptı!

Kadın hakları savunucusu gönüllü kuruluşlar, evlerinde şiddete maruz kalan kadınların, eşleri hep evde olduğundan veya hastaneye gittiklerinde virüs kapma korkusundan darp raporu da alamadıklarını, şiddeti sineye çektiklerini bildiriyorlar.

Hastanelerin doluluğu, kolluk güçlerinin meşguliyeti, şikayet halinde saldırganın salgın günlerinde sağlıksız koşullarda kalabileceği kaygısı gibi nedenlerle kadın haklarının adeta askıya alındığı da ifade edilerek, şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği bir sağlık kuruluşu belirlenmesi gerektiği savunuluyor.

(Haber Merkezi)

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