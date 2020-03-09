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Kadına şiddet sanatsal bakışla protesto edildi

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ndeki Mado ve Fotokolik Stüdyo, 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadına şiddeti, sanatsal bir etkinlikle protesto ettiler.

Kadına şiddet sanatsal bakışla protesto edildi

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’ndeki Mado ve Fotokolik Stüdyo, 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle, kadına şiddeti, sanatsal bir etkinlikle protesto ettiler.

09 Mart 2020 Pazartesi 21:25
Kadına şiddet sanatsal bakışla protesto edildi

Mado önünde açılan fotoğraf sergisi, şiddete karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla ziyaretçilerin görüşüne sunuldu.

Mado İşletme Müdürü Yücel Kurak, 8 Mart’ı eğlence ile kutlamaktansa, farkındalık yaratmaya yönelik böyle bir etkinliği tercih ettiklerini belirtirken, Fotokolik Stüdyo Kurucusu Burak Peker de, sanatsal ve sosyal sorumluluk projeleriyle kitlelere hitap etmeye çalıştıklarını söyledi.

Burak Peker, projeye hayat verenlerden makyöz Özge Süer’e, baskı ve tasarımları nedeniyle de Mars Ajans’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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