“Kadına şiddet insanlık suçudur”
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi” kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Laçin’e bağlı Gökgözler, Çamlıca ve Narlı köylerinde ikamet eden erkek vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yapıldı.
Güncel 22.07.2022, 19:43
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Vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının önemi anlatılarak, broşür dağıtıldı.
“Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” adı altında afiş asılarak şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarmanın 7/24 görevde olduğu vatandaşlara hatırlatıldı.
(Haber Merkezi)
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