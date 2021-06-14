“Kadına şiddet davalarında zaman aşımı uygulanmasın”

Türkiye’de son 20 yılda kadına karşı şiddetin giderek arttığını ve bunun karşısında yaptırımların ve önlemlerin yetersiz kaldığını ifade eden Çorum Milletvekili Tufan Köse, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

Köse, TCK’nın 66’ncı maddesinde, “Kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddet kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları ile bu kanunun altıncı bölümünde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından dava zaman aşımı uygulanmaz” şeklinde bir değişiklik önererek, dava zaman aşımının uygulanmamasını istedi.

CHP’li Köse, vermiş olduğu kanun teklifi ile kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen kasten öldürme eyleminin Türk Ceza Kanunu’nda yer alan en ağır ceza ile cezalandırılması gerektiğini de ifade etti. (Haber Merkezi)

