“Kadına bakış açısı değişmeli”

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın da hazır bulunduğu basın açıklamasını Başkan yardımcısı Av. Neslihan Boyabatlı okudu. Kadına karşı şiddetin önlenmesi için her zaman fedakârca çalışan kadın avukatlar olarak; bu kez kadın cinayeti nedeniyle bir meslektaşlarını yitirmenin üzüntüsü içinde olduklarını anlatan Boyabatlı, eğitimli kişiler arasında yaşanan bir boşanma davasının bile kadın cinayetiyle sonuçlanmasının; ülkede kadın şiddetinin geldiği durum açısından vahim ve ürkütücü olduğunu belirtti. “Bu cinayet bize kadına karşı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın geldiği noktayı acı bir şekilde göstermektedir” dedi.

Konu kadın olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmenin son derece rahatsız edici bir durum olduğunu anlatan Av. Neslihan Boyabatlı, “Bu cinayet bize Kral çıplaktır demektedir. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir.

Özellikle son zamanlarda boşanma davalarının ve nafaka taleplerinin kadına karşı şiddeti arttırdığı yönünde kamuoyunda yaratılan algı kadına karşı şiddetin artmasına yol açmıştır. Bu tehlikeli durumun derhal sonlandırılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Kadın şiddetini artıran nedenler boşanma davalarının açılması veya nafaka talepleri değildir. Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir.

Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açısını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz.

Meslektaşımız Av. Müzeyyen BOYLU’ nun öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta Diyarbakır Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

Çorum Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakârca sürdüreceğimizi ve kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.(Erkan BAYATLI)