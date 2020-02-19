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Kadın ve Gençlik Merkezi için tefrişat ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi donanım dekorasyon ve tefrişat malzemesi alımı için ihale yaptı.

Kadın ve Gençlik Merkezi için tefrişat ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi donanım dekorasyon ve tefrişat malzemesi alımı için ihale yaptı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 20:13
Kadın ve Gençlik Merkezi için tefrişat ihalesi yapıldı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 183 bin 377 lira 33 kuruş olan ihale ile Gülabibey, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan iki Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile iki Gençlik Merkezine toplam 114 kalem malzeme alımı yapıldı.

İhalede Demirlibahçe Ekmek Gıda İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd Şti 1 milyon 30 bin 220 lira, Onurmob tasarım Proje Uygulama firması 1 milyon 238 bin 550 lira ve Erpa Eğitim Yazılım Danışmanlık ve Telekomünikasyon A.Ş. 1 milyon 390 bin 510 lira teklifte bulundu.

(Erkan BAYATLI)

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