8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak tarihe kazındığını belirten Bulut, “Bu grevler sırasında çıkan yangında kadın işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucu 129 kadın işçi hayatını kaybetmiştir. 8 Mart bir kutlama değil kadın dayanışmasının ve kadın mücadelesinin adıdır. Yangınların ortasında hayatlarını hiçe sayıp ölüme yürüyen emekçi kadınlarımızın arkalarında bıraktıkları onurlu mücadeleyi asla unutmayacağız. Mücadeleleri mücadelemizdir. Bu günü asla amacından saptırmayacağız” dedi.

“Kadın toplumun yarısıdır ve eşittir” diyen Nazik Bulut, “Kadınları ekonomiden, siyasetten, iş dünyasından, sosyal yaşamdan koparırsanız bu toplum çürümeye ve her alanda gerilemeye mahkûmdur. Kadın varsa başarı var, kadın varsa huzur var, hayatın tadı tuzu ve rengi var” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)