“Kadın sorunlarının çözümünde anlayış birliği gerekiyor”

Ceylan, Çorum İş Kadınları Derneği tarafından halen sürdürülen “Kadın İçin Aş” Projesi kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Eylem Platformu’nda yerel yönetimler ve diğer alanlardaki kadının yeri ve önemi hakkında istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Çorum İş Kadınları Dernek Başkanı Semrin Kaleli, kurum müdürleri ve uzmanların katıldığı toplantıda konuşan Ceylan, “Kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır” dedi.

Millî kültürümüzde kadının, aileden başlayarak toplumsal hayatın her yerinde söz sahibi, etkili ve belirleyici olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Bu anlayışla, kadınlarımızın her alanda tüm olanaklara ulaşabilmelerini ve sağlık hizmetlerinden en ileri düzeyde yararlanmalarını sağlamak, çalışma hayatındaki yerlerini güçlendirmek, karar alma mekanizmalarına en yüksek düzeyde katılımlarını ve her alanda aktif temsilini yükseltmek için çalışmayı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Kadınların sorunlarının çözümünün toplumda bir anlayış birliği gerektiğini dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınların söz sahibi olmalarının, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmelerinin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.