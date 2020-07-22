“Kadın sorunlarına çare olunmalı”

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için vahşice katledildiğini belirten İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “Pınar'ın cansız bedeni yakıldı, beton döküldü ve bir varil içinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Bize bir kadının yasını tutmak, öldürülmesine isyan etmek düştü. Bu ülkede kadınları koruyamıyoruz. Her gün kadınlara yönelen bir şiddet haberi ile uyanmaktan ülkece yorulduk. Bu şiddete tüm gücümüzle karşı durmak, gerekli sosyal ve hukuki adımları güçlendirmek zorundayız. Bir canımızı daha yitirmeye sabrımız kalmadı” dedi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

demek; bir ülkenin omurgası demek, gelecek neslimizi hayata hazırlayan insan demek, ana demek, eş demek, kardeş demek, öğretmen demektir. Evet, kadın cinayetleri ülkemizde hızla artarken meselenin sosyolojik boyutu çok önemli, Önemli olduğu kadar da vahimdir. İçimizi yakan kadın cinayetleri yalnız ülkemizde değil Dünyanın birçok ülkesinde yaşanırken, geride gerçekten çok vahim tablo karşımıza çıkmaktadır. Yapanın yanına kar kaldığı cinayet olayı sadece birkaç gün güncelliğini korurken, olan yine ölene ve geride kalan çocuklara veya acılı anne ve babalara olmaktadır.

“HERKES ÜZERİNE

DÜŞENİ YAPMALI”

Bu tablonun düzeltilmesi ve gelecek için umut vermesi adına Türkiye’de devletten sivil topluma kadar herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kadına şiddete verilen cezalar ağırlaştırılmasından, kadınların toplum hayatında daha da aktif bir şekilde yer almasına kadar geniş bir yelpazede olaylara bakılmalı ve çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde kadınlarımızın sorunlarına çare olamayız. Kadınlarımızın sorunlarını çözmedikçe her anlamda toplumun ilerlemesini de sağlayamayız Bu duygu ve düşüncelerle acımasızca katledilen kardeşimiz Pınar Gültekin’e Allah’tan Rahmet ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyor, Kendisine kıyan ve acımasızca katleden Cemal Metin Avcı’yı ise lanetliyorum”

(Haber Merkezi)