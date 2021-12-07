“Kadın, siyasetin içinde yeterince yer alamıyor”

İŞKAD’ın mesajı şöyle:

“Bundan tam 87 yıl önce, 5 Aralık 1934’ de Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle Türk kadınları milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlarımız çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde etmişler, eğitimde sosyal hayatta ve çalışma hayatında yer almaya başlamışlardır.

Kadınlarımızın katıldığı ilk genel seçim olan 8 Şubat 1935’te yapılan TBMM 5.Dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili TBMM’ye girmiştir.

Cumhuriyet tarihinde kadın ve erkeğin eşit yurttaş mücadelesinde gelinen noktada önemli bir yol kat edilmişse de bugün nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen fiili olarak siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer almaması, eşit yurttaş olamadıklarını göstermektedir.

Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadını ve erkeği eşit yurttaş yaratmanın gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyetini kuran irade ve bu iradenin Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sayesinde kadınlarımız özellikle seçme ve seçilme hakkı yönünden birçok gelişmiş ülkelerden örneğin Fransa’dan 10, Belçika’dan 26, İsviçre’den de 36 yıl önce hemcinslerine oranla daha öndedir.

Kadınların, hayatın tüm alanlarına katılmasının kapısı ise seçme ve seçilme hakkı ile açılmaktadır. Tam da bu sebepten, ülkemizde kadınların siyasal yaşama katılmaları açısından köklü bir dönüşümü temsil eden ‘Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’ verilmesinin 87. Yıldönümünü kutluyor, bu hakları kadınlarımıza kazandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

