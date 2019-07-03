Kadın sığınma evleri sayısı artırılacak

Belediye Meclis Toplantısında konuşan CHP Belediye Meclis Üyesi Didem Tokgöz Semiz, Çorum Belediye Meclisi ve yönetimi olarak bu kentte yaşayan bireylere karşı sorumluluklarının bulunduğunu ve bu sorumlulukların öncelikle kadın ve çocuklara yönelik olduğunu söyledi.

Çorum’un kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının, kadın cinayetinin yaşandığı bir kent haline geldiğini dile getiren Semiz, bunun en son örneğinin 30 Haziran tarihinde yaşandığını anlattı. Öldürülen Gökçen Şişman’ın kadın sığınma evinde kaldığını ve bir süre önce çıktığını öğrendiklerini anlatan Didem Tokgöz Semiz, sığınma evlerinde kalan kadınların bu kurumlarda yasal hakları olan 6 ayı doldurmadan çıkmaya zorlandıkları, özellikle çocuklu kadınların yük olarak görüldüğü ve buradan çıkmaya zorlandığını söyledi.

“Belediyelerin kadın ve çocuklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekir ”diyen Semiz, kanuna göre nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın ve çocuklara konuk evi açmak zorunda olduğunu, Çorum’un 2018 yılı itibariyle nüfusunun 263 bin olduğu göz önüne alındığında ise en az 3 sığınma evine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Şehrin tek sığınma evinin 20 kişilik olduğunu ve bakanlığa ait olduğunu belirten Semiz, “kadınlar hayati bir risk ile karşı karşıyayken, şiddet bu kadar yaygınken yasanın gereğini ne zaman yerine getireceksiniz? ”diye sordu.

Acilen 3 tane sığınma evi açılması gerektiğini belirten Semiz, bu talebin yerine getirilmedi her gün yaşanan şiddet ve sokakta öldürülen kadınlardan öncelikle belediye yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

Belediyelerin çoğunun aile danışma merkezleri oluşturduğunu bu merkezlerde ailenin korunması ve devamlılığının esas alındığını kadın-erkek eşitliğini teşvik eden sosyal politikalar yerine “Toplumsal cinsiyet adaleti” söylemi altında kadınların geleneksel rollerine hapseden çalışmalar yapıldığını kaydeden Didem Tokgöz Semiz, “Sonuç olarak Çorum kadınlar için güvenli bir şehir değil. Sadece geçen yıl 5 kadının öldürüldüğü, çok sayıda kadının şiddete maruz kaldığı Çorum’da tablonun geri çevrilmesi belediyenin elindedir” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise durumu değerlendireceklerini kaydederek, “Böyle bir çalışmanın bizim başkanlığımız döneminde olmasını istiyorum ve bunun sözünü veriyorum” dedi. (Erkan BAYATLI)