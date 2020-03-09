Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı

Bu seneki 8 Mart Kadınların Uluslar Arası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün temasını “doğa benim, emek benim, üreten benim, yaşam benim ben kadınım” olarak belirleyen Çorum Kadın Platformu tarafından düzenlenen kahvaltıya katılım yoğun oldu.

Kahvaltıda kısa bir konuşma yapan Platform Sözcüsü Nurcan Hasırcı Doğan, baskı, sömürü ve şiddetin olmadığı, iş yerlerinde cinsiyetçi tutum ve mobingin yaşanmadığı, güvencesizliğe, tacize, tecavüze karşı, kadınların emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıktığı bir dünya özlemiyle tüm kadınları birlik olmaya davet etti.

Öte yandan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da kahvaltıya katılan kadınlara karanfil verdi.

(Taner ŞİMŞEK)