Kadın muhasebecilerin geleneksel yemeği bu kez “keman” eşliğinde

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Tuncay Toptan Muhasebe Müdürü Döndü İbiş, Nestle ve Erikli ana bayii olmak dışında gıda sektöründe önemli bayiliklerinin bulunduğu geniş çaplı içecek ve şarküteri ağına sahip olduklarını paylaştı.

Döndü İbiş’in kızı Gülbin İbiş de harika bir keman dinletisi sundu.

Kadın muhasebecilerin bu ayki toplantısında, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Tuğba Purtul Kılıç tarafından "Yatırım Teşvik ve Hibe Destekleri" hakkında geniş çaplı eğitim verildi.

Topantıda; Yatırım teşvik sistemi, teşvik avantajları, örnek uygulamaları, devlet hibe destekleri, OKA’nın özel sektöre yönelik çalışmaları, dış ticaret istihbaratına yönelik Dış Ticaret Destek Merkezi tanıtıldı.

(Haber Merkezi)

