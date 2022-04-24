Kadın muhasebecilerin dayanışması göz kamaştırıyor
Kadın muhasebecilerin belirli aralıklarla bir araya gelip güçlü bir dayanışma örneği sergilemeleri kamuoyunda büyük takdirle karşılanıyor. Nitekim 4. buluşmaları iftar yemeği şeklinde gerçekleşti ve 41 firmanın 53 muhasebecisi bir araya geldi.
Güncel 24.04.2022, 17:58
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Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasının ardından, Fikret Tepençelik’in mali müşavirlik bürosundan Melike Kıroğlu, vergi incelemesi konusunda ayrıntılı bilgiler verdi.
Kadın muhasebeciler, mesleki birlikteliğin ve kadın dayanışmasının gücünü ortaya koyma adına buluşmalarını devam ettireceklerini dile getirdiler.
(Haber Merkezi)
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