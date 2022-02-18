Kadın muhasebeciler en güzel dayanışma örneğini sergiliyor
Kadın Muhasebeciler, sektörel kadın dayanışmasının en güzel örneğini sergiliyor. Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın öncülüğünde Lila’da düzenlenen ikinci toplantıya, 18 firmadan 34 muhasebeci ve muhasebe elemanı kadın katıldı.
Funda Aykaç’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, bilgi alışverişinde bulunuldu. Logo yazılım programı hakkında bilgi vermek üzere davet edilen TEKNO 4 Bilişim, Bilgisayar, Danışmanlık Şirketi’nden Esra Özkayıt, hem muhasebe programı Logo ile ilgili bilgiler verdi, hem de bu ayki toplantının sponsoru oldu.
Toplantıda, İş Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamında çalışanların yükümlülükleri ve sorumlulukları hakkında değerlendirmeler yapıldı. İşçinin işverene karşı borç ve yükümlülükleri, işverenin talimatına uyma borcu, sadakat borcu, teslim ve hesap verme borcu gibi konular üzerinde de durularak bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantıda daha fazla kalifiye elemanın nasıl yetiştirileceği ve mesleğin ilerlemesine nasıl katkıda bulunulacağı konusu da ele alındı.
(Haber Merkezi)
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|Takımlar
|O
|P
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|24
|49
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|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
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|23
|41
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|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
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|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
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|24
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|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
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|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
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|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
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|12. Valencia
|24
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|13. Espanyol
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|25
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|24
|24
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|20
|19. Cadiz
|24
|19
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|24
|14