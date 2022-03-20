Kadın muhasebeciler 3. kez bir araya geldi

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, 25 firmadan 38 kadın muhasebeciye, Uğur Urhan Metal Muhasebe Müdürü Sibel İlgü ve Evlüce Otomotiv Muhasebe Sorumlusu Çiğdem Balcı Güneş tarafından KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) hakkında genel bilgiler verildi.

Toplantıya sponsor olan Kalaycıoğlu Gıda Muhasebe Müdürü Seda Altıkulaç, 25 ülkeye ihracat yapan Yakamoz Turşu’yu tanıttı. (Haber Merkezi)

