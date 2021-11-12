Kadın Meclisleri toplanıyor

Çorum Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında yapılacak çalışmaların hazırlık ve değerlendirme toplantısı için biraraya geliyor.

Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Çorum’da bir genel değerlendirme toplantısı düzenlendiği belirtilerek toplantıya tüm kadınlar davet edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Pazar günü saat 13.00’de yapılacak olan toplantıya Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim’in de katılacağı belirtildi.

Ataselim’in Çorumlu kadınlarla ilk kez buluşacağı etkinlikle ilgili açıklamada şunlar söylendi; “ Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının ardından artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarı vakaları, şüpheli kadın ölümleri, taciz, şiddet, ırkçı ve ayrımcı uygulamalar, artan yoksulluk, işsizlik, ekonomik kriz vb. bütün toplumsal meselleri kadınlar olarak konuşarak hep birlikte çözüm önerilerini tartışacağımız, buna dair kararlar alacağımız bir toplantı olacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde yine kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek için saat 18.00’de Çorum Adliyesi önünde basın açıklaması yapacağız. Açıklama ardından Saat Kulesi’ne yürüyeceğiz ve oradan şehirdeki diğer kadın örgütleri, sendikalar, partilerin kadın kolları üyeleri ile hep birlikte büyük bir kadın yürüyüşüne katılacağız. Çorum Kadın Meclisi olarak örgütlü gücümüzle, kendi dövizlerimiz, bayraklarımız, pankartımızla o yürüyüşte yer alacağız”

(Haber Merkezi)

