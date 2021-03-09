Kadın Meclisi’nden yürüyüş

Pirbaba Parkı’nda bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri Saat Kulesi’ne kadar yürüdü. Bu seneki 8 Mart kutlamalarına kadınlara yönelik şiddet damgasını vurdu. Kadınlar, şiddeti, baskıyı, sömürüyü, kadın ve çocuk cinayetlerini, tecavüz ve tacizleri protesto ederek, kadınlara pozitif ayrıcalık sağlayacak, eşitliği ön plana çıkaracak anayasal düzenlemelerin yapılmasını istedi. “Kadınlar artık susmayacak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”, “yaşasın kadın dayanışması”, “kadına yönelik şiddete hayır” şeklinde sloganlar atarak yürüyen kadınlar, ellerinde bazı pankartlar taşıyarak taleplerini dile getirdi. Yürüyüş Saat Kulesi yanı PTT önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından son buldu.

(Haber Merkezi)

