Kadın Meclisi’nden iftar

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak düzenledikleri faaliyetlerle kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kadın Meclisi Başkanı Şahiste Uçar, “Bu amaca hizmet etmesi sebebiyle etkinlikler düzenliyoruz. İftar programımızda bunlardan bir tanesi, Ramazan ay birliğimizin beraberliğimizin artmasına vesile olsun, Rabbim bizi bayrama da kavuştursun” diyerek iftara katılanlara teşekkür etti.

Tasavvuf konserinin verildiği iftara Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azize Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu’nun eşi Huriye Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)