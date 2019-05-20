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Kadın Meclisi’nden iftar

Çorumlu kadınlar, Çorum Belediye Kadın Meclisi’nin Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar yemeğinde biraraya geldiler.

Kadın Meclisi’nden iftar

Çorumlu kadınlar, Çorum Belediye Kadın Meclisi’nin Buhara Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar yemeğinde biraraya geldiler.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 23:28
Kadın Meclisi’nden iftar

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak düzenledikleri faaliyetlerle kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kadın Meclisi Başkanı Şahiste Uçar, “Bu amaca hizmet etmesi sebebiyle etkinlikler düzenliyoruz. İftar programımızda bunlardan bir tanesi, Ramazan ay birliğimizin beraberliğimizin artmasına vesile olsun, Rabbim bizi bayrama da kavuştursun” diyerek iftara katılanlara teşekkür etti.

Tasavvuf konserinin verildiği iftara Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azize Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın eşi Ebru Ceylan, Milletvekili Erol Kavuncu’nun eşi Huriye Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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