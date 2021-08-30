Kadın Meclisi üyeleri parkta biraraya geldi
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” Çorum Kadın Meclisi üyeleri Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Yunus Emre) Parkı’nda bir araya geldi.
Güncel 30.08.2021, 22:30
47
Çorum Kadın Meclisi üyeleri aylık olağan toplantısını geçtiğimiz Pazar sabahı saat 10.30’da yapılan kahvaltılı ile gerçekleştirdi.
Kahvaltının ardından olağan toplantılarını yapan Çorum Kadın Meclisi üyeleri kadınlara yönelik şiddet konularında görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıya “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” İl Sorumlularından Gülhan Eke ile birlikte çok sayıda Kadın Meclisi üyesi de katıldı.
(Yusuf ÇINAR)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
açık