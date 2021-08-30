Kadın Meclisi üyeleri parkta biraraya geldi

Çorum Kadın Meclisi üyeleri aylık olağan toplantısını geçtiğimiz Pazar sabahı saat 10.30’da yapılan kahvaltılı ile gerçekleştirdi.

Kahvaltının ardından olağan toplantılarını yapan Çorum Kadın Meclisi üyeleri kadınlara yönelik şiddet konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” İl Sorumlularından Gülhan Eke ile birlikte çok sayıda Kadın Meclisi üyesi de katıldı.

(Yusuf ÇINAR)

