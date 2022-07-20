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Kadın kursiyerlere sertifika
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi’mizin kursiyer belge törenine katıldı.
Güncel 20.07.2022, 19:28
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Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi bünyesinde eğitim süreçleri tamamlanan Bilgisayar, Muhasebe, İşkur İş Kulübü, Okul Öncesi Kulübü kursiyerleri sertifikalarını aldı.
Başkan Aşgın da kursiyerlerin sertifika sevincine ortak oldu. Kursiyerlere belge dağıtım töreninin ardından ise Müzik Sınıfı kursiyerleri tarafından eşsiz bir müzik ziyafeti sunuldu.
Başkan Aşgın tüm kursiyerleri başarılarından dolayı ayrı ayrı tebrik etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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