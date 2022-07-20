Kadın kursiyerlere sertifika

Bahçelievler Kadın Kültür Merkezi bünyesinde eğitim süreçleri tamamlanan Bilgisayar, Muhasebe, İşkur İş Kulübü, Okul Öncesi Kulübü kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Başkan Aşgın da kursiyerlerin sertifika sevincine ortak oldu. Kursiyerlere belge dağıtım töreninin ardından ise Müzik Sınıfı kursiyerleri tarafından eşsiz bir müzik ziyafeti sunuldu.

Başkan Aşgın tüm kursiyerleri başarılarından dolayı ayrı ayrı tebrik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

