Kadın kültür ve gençlik merkezleri için tefrişat ihalesi yapıldı

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 183 bin 377 lira 33 kuruş olan ihaleyi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetirken Gülabibey, Bahçelievler mahallelerinde 2 Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile 2 Gençlik merkezi’ne toplam 114 kalem malzeme alımı için gerçekleştirilen ihalede Demirlibahçe Ekmek Gıda İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd Şti 1 milyon 30 bin 220 lira, Onurmob tasarım Proje Uygulama firması 1 milyon 238 bin 550 lira ve Erpa Eğitim Yazılım Danışmanlık ve Telekomünikasyon A.Ş. 1 milyon 390 bin 510 lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)