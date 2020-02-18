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Kadın kültür ve gençlik merkezleri için tefrişat ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi donanım dekorasyon ve tefrişat malzemesi alımı için ihale yaptı.

Kadın kültür ve gençlik merkezleri için tefrişat ihalesi yapıldı

Çorum Belediyesi donanım dekorasyon ve tefrişat malzemesi alımı için ihale yaptı.

18 Şubat 2020 Salı 22:01
Kadın kültür ve gençlik merkezleri için tefrişat ihalesi yapıldı

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 183 bin 377 lira 33 kuruş olan ihaleyi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetirken Gülabibey, Bahçelievler mahallelerinde 2 Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ile 2 Gençlik merkezi’ne toplam 114 kalem malzeme alımı için gerçekleştirilen ihalede Demirlibahçe Ekmek Gıda İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd Şti 1 milyon 30 bin 220 lira, Onurmob tasarım Proje Uygulama firması 1 milyon 238 bin 550 lira ve Erpa Eğitim Yazılım Danışmanlık ve Telekomünikasyon A.Ş. 1 milyon 390 bin 510 lira teklifte bulundu. (Erkan BAYATLI)

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