Kadın kültür merkezlerinin kurslarına yoğun ilgi var

Açıldığı günden bu yana kursiyerlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan merkezler, Covid-19 salgın sürecinde de faaliyetlerini sürdürdü.

Velipaşa Konağı Kadın Kültür Merkezi yöneticisi Behiye Kuyumcu, salgın sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Covid-19 öncesinde yoğun talep nedeniyle yedekte bekleyenler olduğunu söyleyen Kuyumcu, sözlerine şöyle devam etti:

“Tam kapanma uygulamasına geçildiğinde biz yaygın eğitim kurumu olarak faaliyetlerimize devam ettik. Çorum Belediyesi’nin aldığı maske üretim makinası ile Buhara Kültür Merkezinde, kurs hocalarımız ve diğer personellerle maske üretimi yaptık. Evlerde kalındığı süreçte kursiyerlerimize destek olmak için kurs hocalarımız yaptıkları etkinliklerin videolarını çekip kursiyerlerimizle paylaşarak uzaktan eğitimle devam ettiler. Yine aynı süreçte gönüllü kursiyerlerimiz huzur evi sakinlerine 200’den fazla erkekler için şapka, kaşkol, eldiven, kadınlar için ise şal ve eldiven ördüler. Kursiyerlerimiz internet sipariş almaya ve üretimlerinin satışına devam ettiler.”

NEY VE KUR-AN KURSUNA İLGİ

Normalleşme süreci ile birlikte yoğun olarak kurslara olan ilginin devam ettiğini bildiren Kuyumcu, “Kurslarımızdan daha fazla kişinin faydalanması için dört günlük kursları iki güne indirdik, sabahçı ve öğlenci grupları oluşturduk. Bu sayede seyreltilmiş sınıflarla kurslarımızda faaliyetlerimiz devam etmektedir. Sınıflarımızda dezenfektan, kolonya ve uyarı yazıları bulunduruyoruz. En çok talep edilen kurslarımız ise el örgüsü, iğne oyası, çini, dikiş kursu, takı kursları.

YAŞLI, YETİM VE ŞEHİT YAKINLARINI

EVLERİNDE ZİYARET EDİYORLAR

Kurslarımız dışında sinema tiyatro piknik etkinlikleri oluyor, seminer ve paneller düzenliyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren ev ziyaretlerimiz başladı. Yaşlı, yetim ve şehit yakınlarını haftada bir kez ziyaret ediyoruz. Pandemi öncesi döneminden farklı olarak talep üzerine Ney ve Kur-an kursumuzda faaliyete başladı. Kurslarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı Çorumlu hanımlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu. (Asuman ATEŞ)

