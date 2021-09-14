Kadın Kültür Merkezleri umut oluyor

Geçtiğimiz aylarda Gülabibey ve Bahçelievler Mahallelerine açılışları yapılan ve sayıları 8’e çıkan Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri birbirinden farklı kurslarla kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

“ALDIĞIM KURS TERAPİ GİBİ GELDİ”

Melikgazi Kadın Kültür Merkezinde resim kursuna başlayan Gönül Aykut, kursa başlamasıyla birlikte rahatsızlığının da hafiflediğini belirterek hastalığıyla ilgili olumlu gelişmeyi şöyle anlattı. “Serebral Palsi hastasıyım buraya Kadın Kültür Merkezi açıldığını duydum, gelmeye başladım. Rahatsızlıklarım da azalmaya başladı. Doktoruma senede bir kez muayeneye gittiğimde bana sende olumlu anlamda değişikler var dedi. Nasıl oldu bu diye sorunca ben de Kadın Kültür Merkezine gidiyorum dedim. Gitmeye devam et sende büyük değişiklikler var dedi. Yani arkadaşı ve ev ortamı olmayanlara buralara gelmelerini tavsiye ederim. Belediye Başkanımıza karşı büyük bir sempatim vardı acaba makamına gitsem beni kabul eder mi diye düşünüyordum. Melikgazi Kadın Kültür Merkezi ziyaretinde tanışma fırsatı buldum, benimle ilgilendi, sohbet ettik. Böyle bir imkânı bizlere sağladığı için bir engelli vatandaşı olarak Belediye Başkanımıza teşekkür ettim” dedi.

DİKİŞ NAKIŞ KURSU SAYESİNDE EVİNİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

Belediyenin dikiş nakış kurslarına katılan Filiz Sarıaslan da katıldığı dikiş nakış kursu sonrası evinin bütçesine katkı sağladığını belirterek “Ev hanımıyım, 3 çocuk annesiyim. Önceden dikiş biliyordum ancak bu konuda çok iyi değildim. Bir teyzemiz bana Kadın Kültür Merkezleri var oraya gitsene, orada dikiş kursları var, dedi. Bana bu bir ışık oldu ve hemen Kadın Kültür Merkezine gittim. Dikiş Nakış kursuna kaydımı yaptırdım. Dikişi bildiğimi sanıyordum buraya gelene kadar. Ancak burada hocalarımız kalıplarla dikiş dikmeyi öğrettiler bana ve dikiş işini daha çok sevmeme neden oldu. Ben bu işten evime katkı sağlayabilirim diye düşündüm evimde eşimin ve çocuklarımızın kıyafetlerini dikerek başladım. Ustalaştıkça da abiye kumaşlar dikmeye başladım. Çevremde ve mahallede komşularım dikiş diktiğimi duymuşlar ve bana dikiş işleri getirmeye başladılar. Bu da evime katkı sağlamama faydası oldu. Bu merkezler her semtte olduğu sürece bizim kadınlarımızın eli boş kalmaz. İyi ki o teyzemi dinlemişim ve bu merkeze gelmişim. Biz kurslara geldiğimiz zaman çocuklarımız dışarıda kalmıyor. Onlar da merkez içerisindeki kreşte vakit geçiriyor. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bizlere böyle imkânlar sağladığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

