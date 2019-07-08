“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”

Levent Tuzcu’nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden G.Ş aile içi şiddet mağduru olarak Kastamonu Kadın Konukevinde kalmaktayken, 10.05.2019 tarihinde İlimiz Kadın Konukevine nakil edilmiştir. Müracaatçı kuruluşumuza geldikten sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, istemediği bir evlilik yaptığını, eşinden şiddet gördüğünü ve bu nedenle Kastamonu Kadın Konukevine yerleştiğini, daha sonra kendisini akrabalarının ve eşinin rahatsız etmesi nedeniyle başka bir ile nakil olmak istediği ve İlimize nakil olduğu anlaşılmıştır.

İlimiz Kadın Konukevinde kalmaktayken yapılan görüşmelerde, eşinden boşanarak kendisine yeni bir yaşam kurmakta kararlı olduğu, boşanma gerçekleştikten sonra, İstanbul’da bulunan akrabalarının yanına gitmek istediği anlaşıldığından G.Ş’nin vermiş olduğu dilekçede belirtildiği üzere kendi isteği üzerine, İŞKUR başvurusu yapılarak, gerekli psikolojik destek sağlanarak, avukatı ile iletişim kurması ve kreş yardımı başvurusu sağlanarak, kendisine ev kiralaması konusunda yardımcı olunarak kuruluştan ayrılma işlemleri 12.06.2019 tarihinde tamamlanmış ve G.Ş kuruluştan iş bularak ve kendi isteğiyle ayrılmıştır.

Konu ile ilgili medyada çıkan haberlerde Konukevinde kalmakta olan kadınların yasal hakları olan 6 ayı doldurmadan kuruluştan çıkmaya zorlandıkları belirtilmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere müracaatçıların kendi istekleri olmadan kuruluştan ayrılmaları söz konusu değildir. Kişilerle bir çok kez görüşmeler yapılmakta ve yeni bir hayat kurduğu kanaati oluştuktan sonra kendi isteği dahilinde kuruluşlardan ayrılması sağlanmaktadır.Şiddet mağduru kadınlara psiko sosyal ,hukuki ve ekonomik anlamda destek verilmektedir.

Yine aynı haberde çocuklu kadınların da kurumdan çıkmaya zorlandığı belirtilmiştir. Kuruluşumuza destek için gelen müracaatçıların çocuklarının olup olmadığına bakılmaksızın aynı şekilde gerekli sosyal hizmet modelleri uygulanmaktadır. Konukevinde kalan kadınların çocuklarının yaşları Konukevi için uygun değilse, Müdürlüğümüze bağlı diğer kuruluşlara nakilleri 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yapılmakta ve mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmektedir.

Sonuç olarak İlimizde 20 kapasiteli olan Kadın Konukevinde müracaatçıların halen en iyi şekilde hizmet almaya devam ettikleri, Konukevinde hiçbir zaman yer olmaması nedeniyle kadın kabulünün yapılmamasının ve müracaatçıların kendi istekleri olmadan kuruluştan ayrılmalarının söz konusu olmadığı, ayrılmaları durumunda kendisine yeni bir hayat kurmak için bütün sosyal ve ekonomik desteğin sağlandığı kamuoyunun bilgisine sunulur.” (Haber Merkezi)

