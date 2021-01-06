Kadın konuk evi onarımı inşaatı işi yaptırılacaktır

Çorum Merkez Kadın Konuk Evi Onarımı İnşaatı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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