Son Dakika

Kadın konuk evi onarımı inşaatı işi yaptırılacaktır

Güncel 06.01.2021, 11:34
27
Kadın konuk evi onarımı inşaatı işi yaptırılacaktır

Çorum Merkez Kadın Konuk Evi Onarımı İnşaatı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 06 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:57
Öğle 12:51
İkindi 15:14
Akşam 17:35
Yatsı 19:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@