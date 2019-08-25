“Kadın katillerinin ceza alması için mücadele edilmeli”

CHP İl Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ve partililer katıldı.

Yine bir kadının eski eşi tarafından öldürüldüğünü belirten İl Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, “Ölmek istemiyorum” diye feryat eden Emine Bulut’un kızının gözleri önünde canına kıyıldığını dile getirdi. Her gün çok sayıda kadının şiddete maruz kaldığını belirten Eke, kadın katillerinin bu ülkede ceza alması için mücadele edilmesi gerektiğini anlattı. Eke, “Kimse bu cinayetten kendisini aklayamaz. Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar, hakim karşısına takım elbisesiyle çıktığı için kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar, 4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesinin gereğini yerine getirmeyenler kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine ‘ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz’ diye meclis komisyonları kuranlar, boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar, yıllar süren mücadelelerle kadınlara verilen hakları ellerinden almaya çalışanlar kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar kendini aklayamaz bu cinayete ortaktır” dedi.

Ülkenin erkek adaletine dayanamadıklarını dile getiren Eke, 2019 yılında erkekler tarafından katledilen 223 kadının ölmek istemiyorum diye haykırdığını, caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece de cinayetlerin bitmeyeceğini dile getirdi.

(Erkan BAYATLI)