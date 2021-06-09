“Kadın karakterler derinlikli yazılmıyor”

“Hükümsüz” dizisinde kadın cinayetlerini çözen Avukat Filiz karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Doğandemir, Asu Maro’ya verdiği röportajda hem mesleği ve projelerine hem de hayatına dair soruları tüm açıklığıyla yanıtladı.

Dizilerin yanı sıra sinema ve tiyatro projelerinde yer alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu, popüler kültürde tanınmış bir isim olması nedeniyle önyargılarla karşılaştığını ifade ediyor. Proje seçimlerinde “büyük rol-küçük rol” ayrımı yapmadığını söyleyen Doğandemir Milliyet Sanat’ta yayınlanan röportajda, özellikle sinemada yeterince kadın hikayesi izleyememekten duyduğu üzüntüyü de dile getiriyor. Kadın karakterlerin derinlikli şekilde yazılmadığına dikkat çeken oyuncu, “Senaristler çoğunlukla erkek ve kadın karakterlerin üzerinde çok düşünmüyorlar galiba.” diyor. (Haber Merkezi)

