Kadın isterse başarır!

Gazeteniz ÇORUM HABER, bu haberi 20 Ekim 2021 tarihli sayısında sürmanşetten vermiş, gerek Kooperatif Başkanı Havva Özata’nın Halkbank Üreten Kadınlar Zirvasi’nde yaptığı konuşmayı, gerekse üretime ilişkin videoyu internet sitesinden yayınlamıştı.

ÇORUM HABER’i, önceki sabah bu haberle Fox TV ekranına getiren İsmail Küçükkaya, dün sabah da, video görüntülerle birlikte Sungurlu’daki kadın girişimci başarısını geniş bir haber olarak izleyicilerine aktardı.



(Nurdan AKBAŞ)