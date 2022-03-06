“Kadın işsizliği günden güne artıyor”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken, kadınların salgın ve savaş koşullarında mücadele vermeye devam ettiğini kaydeden Gökmen, çalışma yaşamında sömürü koşullarının kalıcılaştırıImaya çalışıldığını, düşük zam dayatmalarına ve ağırlaşan bu çalışma koşullarına karşı ise emekçilerin direnişe geçtiğini söyledi.

Kadınların çalışma yaşamından çekildiğini, genç kadınların işsizlik ve geleceksizlik kıskacını yaşadığını ve kadın işsizliğinin günden güne arttığını belirten Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti;

“İki yıldır süren salgın koşullarında kadınların sırtında olan ev işi yükü çocuk ve yaşlı bakımı daha çok arttı. Artan zamlar artık hayatı çekilmez hale getirdi. Türkiye’nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesiyle birlikte kadına yönelik şiddet daha da artarak kadınların yaşamına mal oluyor.

Böylesi bir tabloda her yıl olduğu gibi bu yıl da sokaklarda olacağız ‘Değiştirmeye gücümüz var’ diyerek taleplerimizi haykıracağız.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken, Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkacak, birlikte değiştirebiliriz diyeceğiz. Çorum Kadın Platformu olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm kadınları alanlarda birlikte olmaya çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)

