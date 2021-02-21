“KADIN İÇİN AŞ” teşekkürleri
Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Kadın İçin Aş Projesi”ne katkıda bulunanlara ve “Puduhepa”yı anlatan kamu spotunu gerçekleştiren Tiyatro 4. Duvar Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan ile oyuncularına teşekkür plaketleri, eğitimlere katılan girişimci kadınlara da sertifikaları törenle verildi.
Güncel 21.02.2021, 19:30
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Programı sunan İŞKAD Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuğut, büyük desteği nedeniyle Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, proje paydaşı olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Emniyet Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’ne, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar’a ve filmin teknik sorumluluğunu üstlenen Duygu Diren ile diğer tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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