Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Demiray Zelveci özel kliniğinde hizmet veriyor

1980 Corum doğumlu olan Op. Dr. Demet Demiray Zelveci, liseyi Mersin İmam Hatip Lisesinde, Tıp fakültesini Elazığ’da ve yurt dışında Romanya Oradea Üniversitesinde tamamladı. Uzmanlığını Romanya Köstence Bölge Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesinde 2012 yılında tamamladı.

2013-2015 yıllarında mecburi hizmetini Yozgat Yerköy’de yaptı. 2016-2021 yılları arasında Corum Özel Hastanesinde , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalıştı.

2022 subat ayı itibarı ile kendi özel kliniğinde Kadın Hastalıkları , gebelik takibi üzerine temiz , nezih, hijyen şartlarına uygun hizmet vermeye başladı. Op. Dr. Demet Demiray Zelveci , İnşaat Mühendisi Selçuk Zelveci ile evli ve bir çocuk annesi.

(Haber Merkezi)

