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Kadın haklarının nasıl kazanıldığını anlattılar

İnönü Anadolu Lisesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Almanca öğretmeni Serap İlerlemek ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü’nün bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıktığını anlatan İlerlemek, 8 Mart tarihinin; kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gün olduğunu söyledi.

Kadın haklarının nasıl kazanıldığını anlattılar

İnönü Anadolu Lisesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Almanca öğretmeni Serap İlerlemek ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü’nün bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıktığını anlatan İlerlemek, 8 Mart tarihinin; kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gün olduğunu söyledi.

12 Mart 2020 Perşembe 22:24
Kadın haklarının nasıl kazanıldığını anlattılar

Sunuculuğunu Umut Işık Kelten’in yaptığı programda okul öğrencilerinden Nazar Yıldırım ve Beril Çifci’nin görevli olduğu “Tarihi Kadınlar” bölümüne geçildi. Bu bölümde öğrenciler tarafından Hypatia ve Marie Cruie canlandırılırken Florance Naightingele, Afife Jale, Türkan Saylan ile ilgili videolar izlendi.

Programın ”Fark Yaratan Kadınlar”, ”Çağa Damgasını Vuran Kadınlar“ bölümlerinde öğrenciler görev alırken okul müdürü Nihat Şener de okulda görev yapan kadın öğretmen ve çalışanlarına karanfil verdi.

(Haber Merkezi)

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