Kadın haklarının nasıl kazanıldığını anlattılar

Sunuculuğunu Umut Işık Kelten’in yaptığı programda okul öğrencilerinden Nazar Yıldırım ve Beril Çifci’nin görevli olduğu “Tarihi Kadınlar” bölümüne geçildi. Bu bölümde öğrenciler tarafından Hypatia ve Marie Cruie canlandırılırken Florance Naightingele, Afife Jale, Türkan Saylan ile ilgili videolar izlendi.
Programın ”Fark Yaratan Kadınlar”, ”Çağa Damgasını Vuran Kadınlar“ bölümlerinde öğrenciler görev alırken okul müdürü Nihat Şener de okulda görev yapan kadın öğretmen ve çalışanlarına karanfil verdi.
(Haber Merkezi)