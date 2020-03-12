Kadın haklarının nasıl kazanıldığını anlattılar

İnönü Anadolu Lisesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Almanca öğretmeni Serap İlerlemek ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte temelleri 1977 yılına dayansa da, geçmişi 1857 yılına kadar dayanan Dünya Kadınlar Günü’nün bir mücadelenin eseri olarak ortaya çıktığını anlatan İlerlemek, 8 Mart tarihinin; kadın hakları açısından bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanmasını sağlayan özel bir gün olduğunu söyledi.