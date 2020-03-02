Kadın haklarının farkında mıyız?

Türkiye, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim ve sağlık olanakları, kadınların siyasetteki yeri kriterlerine göre hazırlanan 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde, 153 ülke arasında 130. sırada bulunuyor. Pek çok Avrupa ülkesinden de önce kadına seçme ve seçilme hakkını sağlamış çağdaş Türkiye açısından bu, elbette kabul edilebilir bir tablo değil.

Hitit uygarlığının başkenti Çorum ise, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in yanısıra, M.Ö. 1285 yılında Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında imzalanan bu antlaşmada Kraliçe Puduheipa’nın da mührü bulunduğundan, kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesine sahip olma onurunu da taşıyor. Dolayısıyla Çorum’a, kadın-erkek eşitliği adına farklılık ve öncülük yakışıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları kastediliyor ve bunun, toplumsal yapımız ve inancımızla tam uyumlu bir kavram olduğu biliniyor. Çorum’un kanaat önderleri ile yaratılacak farkındalık, BM Un Women Kurumu’na da iletilerek uluslararası alanda duyurulmasına çalışılacak. 8 Mart 2021 tarihine kadar bir yıllık süreçte, konuyu canlı tutma adına çabalar devam ettirilecek.