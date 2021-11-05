Kadın girişimcilerle buluşma
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve İcra Kurulu üyeleri bir araya gelerek güncel konuları değerlendirdi. (Haber Merkezi)
Güncel 05.11.2021, 19:31
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