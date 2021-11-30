Kadın girişimcilere mesleki eğitim kursu

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararı kapsamında Çorum kırsalında kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi kırsalda kadın girişimciliğinin artırılması ve istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin işbirliğiyle mesleki eğitim kursları verilecek. Altı ilçede üç farklı meslekte 140 kişilik mesleki eğitim kursları başlayacak.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu ve Tarım İl Müdürü Orhan Sarı tarafından imzalanan kurs protokolü kapsamında eğitim süresince kursiyerlere günlük 35 TL kursiyer cep harçlığı ödeneceği ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerinin karşılanacağı belirtildi.

Kurslara ilişkin başvuru tarihleri ve kontenjan durumlarının kurum internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) detaylı olarak belirtildiği, kurslara katılmak isteyenlerin kuruma iş arayan kaydı yaptırarak katılmak istediği kursların kursiyer seçme mülakatlarında hazır bulunmaları gerektiği de ifade edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

