Kadın girişimcilere, kişisel imaj ve kurumsal temsil eğitimi verildi

Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Zeynep Yarımca başkanlığında, diğer Oda/Borsa KGK üyeleri, ilimiz kadınları ve girişimciler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek eğitim gerçekleştirdi.

İhsan Ataöv, eğitimde; kişisel imaj ve kurumsal temsil, iletişimde algı yönetimi, resmi yaşamda giyim, hitap, karşılama ve uğurlama gibi birçok konuda bilgiler verdi. Ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

(Haber Merkezi)