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Kadın girişimcilere, kişisel imaj ve kurumsal temsil eğitimi verildi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın organizasyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, İhsan Ataöv ile “Kişisel İmaj ve Kurumsal Temsil “ konulu eğitim düzenledi.
Güncel 22.01.2021, 22:24
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Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı (KGK) Zeynep Yarımca başkanlığında, diğer Oda/Borsa KGK üyeleri, ilimiz kadınları ve girişimciler ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek eğitim gerçekleştirdi.
İhsan Ataöv, eğitimde; kişisel imaj ve kurumsal temsil, iletişimde algı yönetimi, resmi yaşamda giyim, hitap, karşılama ve uğurlama gibi birçok konuda bilgiler verdi. Ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
(Haber Merkezi)
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