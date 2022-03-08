Kadın Girişimciler Kurulu’ndan iki kurs

Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, çeşitli meslek dallarında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini söyledi. Kadın istihdamını artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak adına “Bu İşte Kadın Var Projesi” kapsamında Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen boyacılık, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile birlikte düzenlenen ön muhasebe elemanı kurslarının 8 Mart 2022 tarihinde başladığını kaydeden Yarımca, kurs kontenjanlarının 15’er kişilik olduğunu bildirdi.

Kursa katılacakların www.ctso.org.tr adresinden başvuru yapabileceklerini belirten Yarımca, müşteri ilişkileri ve markalaşma eğitimlerinin verileceği kursların 1 Nisan’da başlayıp, 31 Mayıs 2022’de sona ereceğini dile getirdi.

Boyacılık kursunu başarıyla tamamlayan kadınların usta öğretici olarak gelecekte Halk Eğitim Merkezleri’nde eğitim verme yeterliliğine sahip olacağının altını çizen Yarımca, kadınların iş hayatında daha etkin olup, ülkenin ve toplumun kalkınma hızına katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, “Kadın girişimciler olarak kadınların yeni girişimlerde bulunmasını, kendi işini kurmasını, ailesine, içinde yaşadığı topluma ve ülkesine daha fazla katkı sunmasını sağlamak istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

