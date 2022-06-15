Kadın Girişimciler Kurulu’na Başaranhıncal başkanlık etti
TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın başkanlığında toplandı. Fotoğraflarda, Çetin Başaranhıncal ve Kurul Başkanı Zeynep Yarımca ile Kurul üyesi girişimci kadınlar görülüyor. (Haber Merkezi)
Güncel 15.06.2022, 20:00
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