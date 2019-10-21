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Kadın Girişimciler çalıştay düzenledi

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Çorum TSO Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek, faaliyet planlarının hazırlanması için çalıştay düzenlediler.

Kadın Girişimciler çalıştay düzenledi

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Çorum TSO Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek, faaliyet planlarının hazırlanması için çalıştay düzenlediler.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:40
Kadın Girişimciler çalıştay düzenledi

Çorum TSO Danışmanı ve Hitit Üniversitesi İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı’nın moderatörlüğünde ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca’nın başkanlığında, ilk olarak çalışma grupları belirlendikten sonra, kurul üyeleri, kadın girişimciler kurulunun faaliyetlerinin planlanması ve etkinlikleri konusunda çalışmalarda bulundular.

Çalıştayın ardından, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun ilk teşekkülündeki emekleri, Kurul’un bugünlere gelmesindeki özveri ve gayretleri ile TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanlığı süresince yaptığı çalışmalar ve katkılardan dolayı Oda Yönetim Kurulu kararı ile Nuray Şehirtay’a “TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Onursal Başkanlık Beratı” verildi.

(Haber Merkezi)

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