Kadın girişimciler Ankara’da buluştu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) Dünya Kadınlar Günü etkinliği TOBB İkiz Kulelerde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk’ün açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğe TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca da katıldı. Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir işin olmadığını belirterek, “Kadınların, sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz” dedi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Öztürk ise sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçlarından olduğunu belirterek, “Ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmalarının yolu, kadınların iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesinden geçmektedir” diye konuştu.
Toplantıya katılan girişimci kadınlar daha sonra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.
(Volkan SINAYUÇ)
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