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Kadın girişimciler Alacahöyük’ü gezdi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, tarihte kendine ait mührü olan ve barış antlaşması Kadeş mührünü basan Hitit Barış Kraliçesi Puduhepa’nın toprağı Alacahöyük’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gezi düzenledi.
Güncel 08.03.2022, 18:46
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Gerçekleştirilen geziye Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek, TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı ve Çorum TSO Genel Sekreter Yardımcısı Şule Akkese de katıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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