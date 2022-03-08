Kadın girişimciler Alacahöyük’ü gezdi

Gerçekleştirilen geziye Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Önder İpek, TSO Akademik Danışmanı Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başçı ve Çorum TSO Genel Sekreter Yardımcısı Şule Akkese de katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

