Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105428
ALTIN
327.487
DOLAR
6.1259
STERLİN
8.0084
EURO
6.9775

Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş serüvenini anlattı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sungurlu Kız Yurdu'nda kalan Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO öğrencilerine kadın girişimciliği, kooperatifçilik gibi konularda farkındalık konferansı düzenlendi. 

Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş serüvenini anlattı

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sungurlu Kız Yurdu'nda kalan Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO öğrencilerine kadın girişimciliği, kooperatifçilik gibi konularda farkındalık konferansı düzenlendi. 

09 Mart 2020 Pazartesi 14:34
Kadın girişimci öğrencilere işletmesinin kuruluş serüvenini anlattı

Sungurlu KYK konferans salonunda Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Havva Özata tarafından verilen konferansa Yurt Müdürü Yasin Koçak ve öğrenciler katıldı. Sungurlu'da SevgiSun adı ile markalaşan ve faaliyet gösteren kooperatifin kurucu başkanı Havva Özata, “Yedi Bayanın Gücü” ve “Beş Tahta, Beş Oklava” sloganlarıyla 2016 yılında sanayi sitesinde bir yağ dükkanında yola çıktıklarını, çektikleri sıkıntıları ve verdiği mücadeleleri ile şuan dört dönümlük bir alanda üretim yaptıklarını anlattı. Sungurlu’nun bereketli topraklarında köylerinde yetişen ürünlerin şuan Türkiye genelinde kurumsal marketlerde ve Tarım Kredi Kooperatifi ile resmi dairelere S.S. Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yayıldığını anlatan Özata, kadın girişimcilerin çok olduğunu ama kadın kooperatifi olarak Çorum’da da ilk ve tek olduğunun altını çizdi. 

Konuşması sık sık alkışlarla bölünen Özata, Sungurlu’da kadın işçilere istihdam sağlaması ile kız öğrencilerin gönlünü kazandı. Kooperatifin tanıtım videosunun ardından Özata, öğrencilerin sorularını yanıtladı. 
Havva Özata, konferans bitiminde öğrencilere mantı ikramında bulundu. Konferanstan ve ikramlardan memnun kalan öğrenciler, KYK yönetimine ve Özata’ya teşekkür ettiler. Konferans KYK personeli ve kooperatif yöneticilerinin birbirlerine hediye takdimi ile son buldu. 
Kurum Müdürü Yasin Koçak, öğrencileri gereken her konuda konunun uzmanları ile buluşturacağının sözünü verdi. 

İlgili Haberler
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Yahya Kemal’de hedef Türkiye finalleri
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Kaleli’de “Üç aylar ve Ramazan” konferansı
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Hazır Elbiseciler Odası, kadın üyelerini kahvaltıda buluşturdu
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
Kadın Platformu’ndan geniş katılımlı kahvaltı
“Kadın, toplumun mayasıdır”
“Kadın, toplumun mayasıdır”
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nden fotoğraf sergisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim